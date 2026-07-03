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3 июля, 21:33

Российская теннисистка Чараева сменила спортивное гражданство на армянское

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Алина Чараева сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за Армению, сообщает Sportaran.

24-летняя спортсменка вошла в программу Talent Pool фонда Keron Development Foundation. После переговоров при поддержке фонда и Федерации тенниса Армении Чараева получила гражданство Армении и в дальнейшем будет представлять страну на международных турнирах под ее флагом.

В настоящее время Чараева занимает 118-е место в рейтинге WTA. Теннисистка является победительницей одного турнира серии WTA 125 в одиночном разряде.

Чараева родилась 27 мая 2002 года в Самаре и является мастером спорта России. В 2020 году она дошла до финала юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, а годом ранее сыграла в финале юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В том же 2020 году россиянка поднималась на 12-е место в юниорском рейтинге ITF.

Источник: Sportaran
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