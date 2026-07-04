Уимблдон, результаты 4 июля (женщины): Самсонова, Рыбакина и Свентек вылетели

Третий круг Уимблдонского турнира.

В субботу, 4 июля, на Уимблдоне россиянка Людмила Самсонова проиграла чешке Марии Боузковой.

Вторая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила бельгийке Элисе Мертенс, третья ракетка мира Ига Свентек из Польши проиграла филиппинке Александре Эале.

Расписание и результаты 4 июля у мужчин — здесь.

4 июля, суббота

Третий круг

Мария Боузкова (Чехия, 21) — Людмила Самсонова (Россия) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 7:6 (7:4), 6:1

Александра Эала (Филиппины, 29) — Ига Свентек (Польша, 3) — 7:6 (11:9), 6:2

Марта Костюк (Украина, 12) — Эмма Наварро (США, 23) — 6:2, 4:6, 6:1

Эшлин Крюгер (США, Q) — Дарья Снигур (Украина) — 6:3, 6:2

Ясмин Паолини (Италия, 13) — Мария Саккари (Греция) — 6:1, 6:2

Линда Носкова (Чехия, 9) — Сорана Кирстя (Румыния, 17) — 2:6, 6:3, 7:6 (11:9)

Мэдисон Киз (США, 26) — Аманда Анисимова (США, 6) — 3:6, 6:2, 6:3

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