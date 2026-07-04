Ольховский объяснил вылет всех российских теннисисток с Уимблдона

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» объяснил причины вылета российских теннисисток с Уимблдона на ранней стадии.

«Скажу прямо — нет никаких причин. Просто вот так вот сложилось, проиграли. Все девочки играли хорошо, матчи были достаточно близкие. Все могло закончиться как в одну, так и в другую сторону. У наших девушек не было поражений подчистую, нет. Шансы имелись, но, к сожалению, не были использованы», — сказал Ольховский «СЭ».

Последней вылетела Людмила Самсонова. 4 июля она проиграла Мари Боузковой из Чехии в матче третьего круга — 6:4, 6:7 (3:7), 4:6.

До третьего круга также дошли Екатерина Александрова и Анна Калинская. Во втором круге вылетели Анастасия Гасанова, Мирра Андреева, Анна Блинкова и Диана Шнайдер.

Первый круг не сумели преодолеть Анастасия Захарова и Алина Корнеева.

Давид Петросян