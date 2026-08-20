Тиафо обыграл Оже-Альяссима в четвертом круге турнира в Цинциннати

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в матче четвертого круга турнира в Цинциннати — 6:3, 6:4.

Матч длился 1 час 42 минуты. 28-летний американец подал 2 раза навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника — 13 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

Следующим соперником Тиафо будет итальянец Лоренцо Музетти.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 6:4