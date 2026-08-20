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Зверев проиграл Полу, Тиафо победил Оже-Ольяссима: все результаты дня на турнире в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Четвертый круг турнира ATP Masters 1000 в Цинциннати.

В ночсь с 19 на 20 августа канадец Феликс Оже-Альяссим проиграл американцу Фрэнсису Тиафо, немец Александр Зверев потерпел поражение от американца Томми Пола, француз Артюр Фис победил австралийца Алекса Де Минаура.

Расписание и результаты 19 августа у женщин — здесь.

19 августа, среда
Четвертый круг

Флавио Коболли (Италия, 7) — Рафаэль Ходар (Испания, 12) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:3

Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия, 14) — 5:7, 6:4, 6:4

Артюр Фис (Франция, 21) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 6:3, 6:4

Томми Пол (США, 18) — Александр Зверев (Германия, 1) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4

Брэндон Накашима (США, 27) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Тэйлор Фритц (США, 6) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — 6:4, 6:3

Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 7:5, 6:2

Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 6:4

Турнир в Цинциннати: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр

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Тиафо обыграл Оже-Альяссима в четвертом круге турнира в Цинциннати
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