Зверев проиграл Полу, Тиафо победил Оже-Ольяссима: все результаты дня на турнире в Цинциннати
В ночсь с 19 на 20 августа канадец Феликс Оже-Альяссим проиграл американцу Фрэнсису Тиафо, немец Александр Зверев потерпел поражение от американца Томми Пола, француз Артюр Фис победил австралийца Алекса Де Минаура.
Расписание и результаты 19 августа у женщин — здесь.
19 августа, среда
Четвертый круг
Флавио Коболли (Италия, 7) — Рафаэль Ходар (Испания, 12) — 4:6, 7:6 (7:3), 6:3
Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) — Якуб Меншик (Чехия, 14) — 5:7, 6:4, 6:4
Артюр Фис (Франция, 21) — Алекс Де Минаур (Австралия, 5) — 6:3, 6:4
Томми Пол (США, 18) — Александр Зверев (Германия, 1) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4
Брэндон Накашима (США, 27) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Тэйлор Фритц (США, 6) — Кристофер О`Коннелл (Австралия, Q) — 6:4, 6:3
Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Джейми Фария (Португалия, Q) — 7:5, 6:2
Фрэнсис Тиафо (США, 17) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 6:3, 6:4
Турнир в Цинциннати: последние новости, расписание и обзоры матчей, результаты и статистика игр