Алькарас признался, что матч с Шелтоном был для него ментально тяжелым

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном в четвертом круге «Ролан Гаррос» (7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4).

«Мы очень уважаем друг друга каждый раз, когда играем, и стараемся развлечь публику. Здорово, что Бен есть в туре, потому что он всегда излучает энергию на корте. Но это был также очень тяжелый матч. Честно говоря, сегодня я боролся сам с собой. Пытался успокоить себя, но временами я был расстроен и зол на себя. Разговаривал сам с собой и говорил себе не самые приятные вещи. Но я не позволял этим негативным мыслям работать против меня», — приводит слова Алькараса We Love Tennis.

В четвертьфинале 22-летний испанец сыграет с американцем Томми Полом.