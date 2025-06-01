Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 июня 2025, 22:58

Алькарас признался, что матч с Шелтоном был для него ментально тяжелым

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над американцем Беном Шелтоном в четвертом круге «Ролан Гаррос» (7:6 (10:8), 6:3, 4:6, 6:4).

«Мы очень уважаем друг друга каждый раз, когда играем, и стараемся развлечь публику. Здорово, что Бен есть в туре, потому что он всегда излучает энергию на корте. Но это был также очень тяжелый матч. Честно говоря, сегодня я боролся сам с собой. Пытался успокоить себя, но временами я был расстроен и зол на себя. Разговаривал сам с собой и говорил себе не самые приятные вещи. Но я не позволял этим негативным мыслям работать против меня», — приводит слова Алькараса We Love Tennis.

В четвертьфинале 22-летний испанец сыграет с американцем Томми Полом.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Ролан Гаррос
Бен Шелтон
Карлос Алькарас
Читайте также
Что произошло за день 24 июня. Главное
Португалия будет убегать от Аргентины или Испании, а Франция обойдет Норвегию? Расклады ЧМ-2026 перед решающим туром
«Мне нужна помощь». Экс-бойца UFC Порье задержали после пьяной выходки в аэропорту
Змеи, магия вуду и воровство. Что происходит вокруг чемпионата мира 2026 по футболу
Рубио допустил отказ США от новых исключений по санкциям против российской нефти
РПЛ опубликовала расписание первых туров сезона-2026/27
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка Открытого чемпионата Франции
Соболенко — о своих комментариях после финала «Ролан Гаррос»: «Я очень сожалею. Мы все совершаем ошибки»
Алькарас — об отпуске на Ибице: «Три ночи и три дня — этого было более чем достаточно»
Синнер: «После «Ролан Гаррос» я навестил родителей, поиграл с друзьями в пинг-понг»
Надаль — о Синнере и Алькарасе: «Теннис в надежных руках»
Гауфф — о словах Соболенко после поражения в финале «Ролан Гаррос»: «Наверное, она была на эмоциях»
Тренер Алькараса — о финале «Ролан Гаррос»: «Карлос всегда был отличным бойцом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Соболенко — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Циньвэнь: «Я хочу отомстить за поражение в Риме»

Музетти обыграл Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости