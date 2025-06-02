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2 июня 2025, 01:16

Музетти обыграл Руне и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Сергей Разин
корреспондент
Лоренцо Музетти.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в четвертом круге «Ролан Гаррос» обыграл датчанина Хольгера Руне со счетом 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 3 часа 21 минуту. На счету 23-летнего итальянца 4 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале Музетти встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 56 352 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Лоренцо Музетти (Италия, 8) — Хольгер Руне (Дания, 10) — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2

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Ролан Гаррос
Хольгер Руне
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