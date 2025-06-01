Соболенко — о четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Циньвэнь: «Я хочу отомстить за поражение в Риме»

Первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала предстоящий матч против китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь в четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«С ней всегда сложные матчи. Она отличный игрок, поэтому я ожидаю отличной битвы. Очень рада встретиться с ней в четвертьфинале. Хочу отомстить за последний матч, который у нас был, одержать победу после того, что произошло в Риме. Признаюсь, я была довольно измотана после того матча. На том турнире я играла, думая, что мне не стоило там выступать, что нужно немного отдохнуть перед «Ролан Гаррос». Может быть, это потому, что корты там немного медленнее, и у нее было больше времени для подготовки ударов, но теперь я свежа и готова соревноваться», — цитирует Соболенко Punto de Break.

27-летняя белоруска уступила Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале «тысячника» в Риме со счетом 4:6, 3:6.