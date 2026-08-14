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Рыбакина после поражения от Свентек в Торонто: «Трудно подобрать слова»

Руслан Минаев

Представляющая Казахстан Елена Рыбакина прокомментировала поражение от польки Иги Свентек (2:6, 3:6) в финале турнира WTA 1000 в Торонто.

«Спасибо, ребята. Трудно подобрать слова. Сегодня сил было не так много. Я старалась изо всех сил, но этого оказалось недостаточно. Конечно, поздравляю Игу и ее команду с отличным турниром. И, конечно, большое спасибо вам за невероятную атмосферу. Турнир получился потрясающим. Очень надеюсь, что смогу совсем скоро сюда вернуться», — сказала Рыбакина в интервью после матча.

Счет личных противостояний между Рыбакиной и Свентек стал 7:6 в пользу польки.

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Елена Рыбакина
Ига Свентек
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