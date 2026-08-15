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15 августа, 03:11

Самсонова обыграла Путинцеву и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Людмила Самсонова.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российская теннисистка Людмила Самсонова переиграла Юлию Путинцеву, представляющую Казахстан, в матче первого круга турнира в Цинциннати — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.

Матч длился 3 часа 13 минут. 27-летняя россиянка подала 6 раз навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 3 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Самсоновой будет американка Кори Гауфф, которая не играла в первом круге.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 7 433 076 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Людмила Самсонова (Россия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 7:6 (7:5), 5:7, 7:5

Тереза Валентова (Чехия) — Мэри Стояна (США, Q) — 6:2, 7:6 (7:4)

Ван Синьюй (Китай) — Ханне Вандевинкель (Бельгия, Q) — 6:4, 6:3

Ван Сиюй (Китай, Q) — Мария Тимофеева (Узбекистан) — 6:0, 3:0 отказ 2-го игрока

Александра Олейникова (Украина) — Ельвина Калиева (США, WC) — 6:4, 6:1

Талия Гибсон (Австралия) — Лилли Таггер (Австрия, Q) — 4:6, 6:1, 7:5

Виктория Голубич (Швейцария) — Алисия Паркс (США) — 6:2, 6:2

Тамара Корпач (Германия) — Майя Джойнт (Австралия) — 0:6, 6:3, 6:4

Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) — Винус Уильямс (США, WC) — 6:2, 6:2

Пейтон Стирнс (США) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:1, 7:6 (8:6)

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Теннис
Винус Уильямс
Людмила Самсонова
Юлия Путинцева
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