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Зверев о победе над Алькарасом: «Мне помогла подача и выручил брейк-пойнт»

Руслан Минаев
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (3:7), 6:3, 6:4) в стартовом матче группового турнира Итогового турнира.

«Мне очень помогла подача. Также выручил брейк-пойнт во втором сете. Не очень приятно проигрывать одновременно сет и брейк против второй ракетки мира, так что я рад.

(О падении во время матча). Я не подворачивал лодыжку, я просто поскользнулся. Я почувствовал боль, но не думаю, что это было серьезное повреждение», — сказал Зверев после игры.

В группу B также попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сыграют между собой 13 ноября. Начало — ориентировочно в 23.00 мск.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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