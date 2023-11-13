Зверев о победе над Алькарасом: «Мне помогла подача и выручил брейк-пойнт»

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (3:7), 6:3, 6:4) в стартовом матче группового турнира Итогового турнира.

«Мне очень помогла подача. Также выручил брейк-пойнт во втором сете. Не очень приятно проигрывать одновременно сет и брейк против второй ракетки мира, так что я рад.

(О падении во время матча). Я не подворачивал лодыжку, я просто поскользнулся. Я почувствовал боль, но не думаю, что это было серьезное повреждение», — сказал Зверев после игры.

В группу B также попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сыграют между собой 13 ноября. Начало — ориентировочно в 23.00 мск.