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Сегодня, 19:26

Алькарас проиграл Звереву в стартовом матче Итогового турнира

Руслан Минаев
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немец Александр Зверев победил испанца Карлоса Алькараса в первом матче группового турнира Итогового турнира — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

Матч длился 2 часа 34 минуты.

В группу B также попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые сыграют между собой 13 ноября. Начало встречи ориентировочно в 23.00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Александр Зверев (Германия, 7) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:7 (3:7), 6:3, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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