Рублев — о предстоящей встрече с Медведевым: «Это будет настоящий шахматный матч»

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от стартового матча против соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

«Это будет настоящий шахматный матч. Я верю, что мы оба покажем отличный уровень, который понравится зрителям. Моя первая реакция о попадании в красную группу была не очень хорошей. Я подумал: «Что я в ней делаю?» Но если ты хочешь попытаться победить лучших, то должен встретиться с ними лицом к лицу. Этот момент кажется особенным, и я просто наслаждаюсь им», — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова россиянина.

Рублев сыграет с Медведевым в понедельник, 14 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.