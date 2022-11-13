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Сегодня, 14:39

Рублев — о предстоящей встрече с Медведевым: «Это будет настоящий шахматный матч»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от стартового матча против соотечественника Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP.

«Это будет настоящий шахматный матч. Я верю, что мы оба покажем отличный уровень, который понравится зрителям. Моя первая реакция о попадании в красную группу была не очень хорошей. Я подумал: «Что я в ней делаю?» Но если ты хочешь попытаться победить лучших, то должен встретиться с ними лицом к лицу. Этот момент кажется особенным, и я просто наслаждаюсь им», — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова россиянина.

Рублев сыграет с Медведевым в понедельник, 14 ноября. Начало матча — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/turin-2022-rublev-group-fate
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
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