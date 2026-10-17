Захарова победила украинку Стародубцеву и вышла в финал квалификации турнира в Нинбо
Россиянка Анастасия Захарова стала финалисткой квалификации турнира в Нинбо.
111-я ракетка мира победила украинку Юлию Стародубцеву, занимающую 44-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 20 минут.
Захарова сделала за игру 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Стародубцевой — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
Захарова за выход в основную сетку турнира в Китае встретится с победительницей матча Полина Кудерметова (Узбекистан) — Мананчая Савангкаев (Таиланд).
Турнир WTA 500 в Нинбо пройдет с 19 по 25 октября.
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