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Юлия Стародубцева — Анастасия Захарова: счет и результат 1/2 финала квалификации Нинбо 17 октября 2026

Захарова победила украинку Стародубцеву и вышла в финал квалификации турнира в Нинбо

Руслан Минаев

Россиянка Анастасия Захарова стала финалисткой квалификации турнира в Нинбо.

111-я ракетка мира победила украинку Юлию Стародубцеву, занимающую 44-е место в рейтинге WTA, со счетом 6:1, 7:5. Матч длился 1 час 20 минут.

Захарова сделала за игру 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. У Стародубцевой — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.

Захарова за выход в основную сетку турнира в Китае встретится с победительницей матча Полина Кудерметова (Узбекистан) — Мананчая Савангкаев (Таиланд).

Турнир WTA 500 в Нинбо пройдет с 19 по 25 октября.

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Теннис
Анастасия Захарова (теннис)
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