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Сегодня, 19:28

Немцы Кравиц и Пюц стали чемпионами парного Итогового турнира АТР

Алина Савинова
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Кевин Кравиц и Тим Пюц.
Фото Reuters

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц выиграли соревнования в парном разряде на Итоговом турнире АТР 2024 года в Турине.

В решающем матче немцы за 1 час 40 минут обыграли сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича, которые занимают первое место в мировом рейтинге — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

Кравиц участвовал в Итоговом турнире четвертый раз, для него это 11-й титул в карьере. Пюц впервые выступил в Финале Мирового тура. Он завоевал 10-й титул.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия, 8) — Марсело Аревало/Мате Павич (Сальвадор/Хорватия, 1) — 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)

Теннис
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