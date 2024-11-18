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Фритц: «Янник играл потрясающе. Очень впечатлила его подача»

Руслан Минаев
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Тэйлор Фритц.
Фото Reuters

Американец Тэйлор Фритц прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в финале Итогового турнира ATP.

«Синнер играл потрясающе. На задней линии игра была почти такой же [как и на групповой стадии Итогового турнира]. Что меня действительно впечатлило, так это его подача. Он подавал просто блестяще. Он также рисковал во время второй подачи. Я думаю это был один его план — не дать мне атаковать на второй подаче.

Я должен быть более взрывным и быстрым на первом шаге. В этом случае, я буду лучше на приеме. У меня появятся шансы на брейк-пойнтах», — цитирует Фритца пресс-служба ATP.

Матч длился 1 час 20 минут и завершился победой Синнера — 6:4, 6:4. Первая ракетка мира сделал за игру 14 эйсов и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира — 8 эйсов и 2 двойные ошибки.

Теннис
Тэйлор Фритц
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