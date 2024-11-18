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Синнер впервые за 38 лет выиграл Итоговый турнир без потери сета

Руслан Минаев
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Итальянец Янник Синнер победил американца Тэйлора Фритца в финале Итогового турнира ATP — 6:4, 6:4.

Синнер стал первым теннисистом с 1986 года, который не проиграл ни одного сета в одном розыгрыше Итогового турнира. 38 лет назад таким достижением отметился Иван Лендл.

Синнер впервые выиграл Итоговый турнир. В 2023-м он вышел в финал, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Итальянец в этом году выиграл 8-й турнир, среди которых Australian Open и US Open.

Теннис
Янник Синнер
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