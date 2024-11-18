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Владелец «Ювентуса» Элканн: «Финал в исполнении Синнера является отличным источником вдохновения»

Алина Савинова
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Владелец «Ювентуса» Джон Элканн заявил, что выступление итальянского теннисиста Янника Синнера в Итоговом турнире ATP может стать источником вдохновения для футбольной команды из Турина.

«Янник — пример на корте и за его пределами. В нем есть страсть и уважение к делу. Он так поблагодарил судью, который завершает карьеру... Это внимание, несомненно, является частью воспитания. Особые вещи характеризуют его и делают не только великим итальянцем, но и отличным примером для всех. Молодой «Ювентус» тоже хочет прогрессировать. Финал в исполнении Синнера, безусловно, является отличным источником вдохновения», — цитирует Элканна Tuttosport.

Теннисист Янник Синнер празднует победу на&nbsp;Итоговом турнире ATP в&nbsp;Турине. Синнер выиграл сезон благодаря особому отношению. Вместо отстранения он заработал 14,5 миллиона

23-летний Синнер стал победителем Итогового турнира 2024 года. В финале он обыграл американца Тэйлора Фритца со счетом 6:4, 6:4.

В этом году итальянец выиграл восемь турниров, среди которых Australian Open и US Open. Он завершил сезон в статусе первой ракетки мира.

Теннис
Футбол
ФК Ювентус
Янник Синнер
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