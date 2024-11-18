Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:00

Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом

Медведев пятый сезон подряд закончил в топ-5 рейтинга АТР
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Guglielmo Mangiapane, Reuters
В 2024 году Даниил не взял ни одного трофея, но пятый сезон подряд закончил в топ-5 рейтинга АТР, повторив российское достижение Евгения Кафельникова.

Медведев без особого блеска провел финальные соревнования года. На групповом этапе ATP Finals 28-летний россиянин выиграл только один матч из трех и в понедельник уступит американцу Тэйлору Фритцу четвертую строчку мирового рейтинга. В сезоне у нашего спортсмена ни одного титула и огромная неудовлетворенность своими результатами. «Не выполнил чуть ли не все цели, которые себе ставил, — заявил Даниил. — И не сказать, чтобы они были огромные. 2024-й научил меня, что все не всегда работает как хочется. И надо заново попробовать в следующем году, может быть, с меньшей самоуверенностью».

Даниил Медведев в&nbsp;матче с&nbsp;Янником Синнером на&nbsp;ATP Finals 14&nbsp;ноября в&nbsp;Турине. Медведев завершил год: сезон без титулов, сорванные цели, можно ли стать лучше

Нынешний сезон был для Медведева во многом экспериментальным — он не гнался за деньгами, не разменивался на мелкие турниры, позволял себе отдыхать и заниматься семьей, а также пожертвовал отлаженным графиком ради Олимпиады в Париже. Итог получился не самым впечатляющим — ноль в графе «Трофеи» у Даниила впервые с 2017 года. Например, Андрей Рублев и Карен Хачанов в этом плане оказались удачливее (у каждого — по два). Игровые разочарования «осьминога» сопровождались выходками на корте, что тоже не добавило настроения фанатам первой ракетки России. Однако, если отбросить эмоции, нужно отметить, что красить весь год Медведева черной краской некорректно.

Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Reuters

На фоне проблем с плечом в активе Даниила — финалы Australian Open и «мастерса» в Индиан-Уэллсе, полуфиналы Уимблдона и «тысячника» в Майами. Медведев пятый сезон подряд финишировал в топ-5 рейтинга АТР, повторив национальный рекорд Евгения Кафельникова. Подавляющее большинство участников мужского тура оказались бы на седьмом небе от таких результатов. Да, россиянин в 2024-м пять раз из шести уступил Синнеру и три из трех — Карлосу Алькарасу. Но разве это стыдно, когда речь идет о главных современных звездах АТР? И проблема в этой ситуации только одна — Даниил приучил, что он на равных бьется с лучшими из лучших. И когда это противостояние складывается не в его пользу, у кого-то это вызывает раздражение.

Даниил Медведев. Медведев провел провальный год? Для большинства теннисистов это был бы сезон мечты

Конечно, Медведев не становится моложе, и времени полностью раскрыть свой большой талант у него все меньше. Однако говорить о «закате звезды» сейчас нет никаких оснований. В карьере каждого сильного теннисиста случались падения. А нынешняя ситуация с Даниилом — это даже не падение, а скорее «просадка». Если многолетнему лидеру нашего тенниса удастся избежать серьезных повреждений, мы наверняка еще много раз отпразднуем его успехи и напишем о рекордах, которые он установит, — не только о национальных, но и о мировых.

Даниил Медведев-2024 в цифрах
Теннис
Даниил Медведев
Читайте также
Что происходит с Матвеем Мичковым в его первом сезоне НХЛ
Фигуристка Дорошевская рассказала о жизни в Курске
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»
Синнер выиграл Итоговый турнир ATP в одну калитку. В Турине очень не хватало Джоковича
Синнер победил Фритца в финале Итогового турнира
Алькарас о первой встрече с Синнером: «Этот матч стал для нас американскими горками, но это было прекрасное время»
Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР и встретится с Фритцем
Материалы сюжета: ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Фритц: «Янник играл потрясающе. Очень впечатлила его подача»
Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»
Синнер выиграл Итоговый турнир ATP в одну калитку. В Турине очень не хватало Джоковича
Синнер победил Фритца в финале Итогового турнира
Немцы Кравиц и Пюц стали чемпионами парного Итогового турнира АТР
Янник Синнер — Тэйлор Фритц: онлайн-трансляция финала Итогового турнира ATP
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер выиграл Итоговый турнир ATP в одну калитку. В Турине очень не хватало Джоковича

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости