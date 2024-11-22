«Синнер на голову выше всех. Но без Медведева и Рублева было бы скучно». Мнение из Италии

Интервью с футбольным и теннисным автором La Gazzetta dello Sport Алессандрой Боччи.

Алессандра работала для La Gazzetta dello Sport и на недавнем Итоговом турнире ATP в Турине.

— Янника Синнера изначально ждали в финале. А кого вы видели его главным оппонентом? — вопрос Боччи.

— Испанец Алькарас, которого, кстати, очень любят итальянские теннисные болельщики, подошел к АТР Finals не в лучшей физической форме. В подобной ситуации мне хотелось бы, чтобы в решающем матче встретились Синнер и Зверев. В полуфинале Александра с Фритцем больше симпатизировала немецкому спортсмену. Жаль, что он уступил, но раз американец вышел в финал, значит, все по делу.

Ну а Янник заслужил победу — сыграл потрясающе. И весь календарный год получился у него сумасшедшим: первым среди итальянцев взял два титула на соревнованиях «Большого шлема», закончил 2024-й на первом месте в мировом рейтинге.

Самый популярный в абсолютном измерении

— Каково ваше отношение к апелляции ВАДА по делу о нарушении Синнером антидопинговых правил?

— Шаг ВАДА стал в Италии неожиданностью для всех, включая меня. Янник и его юристы четко аргументировали свою позицию по данному вопросу. Официальных претензий к Синнеру в итоге не возникло, тема казалась закрытой. Апелляция же ВАДА выглядит в этом контексте даже гротескно. Да, Янник очень психологически устойчивый парень, но все равно такие вещи отвлекают и раздражают. Хочется пожелать ему, чтобы эта история побыстрее завершилась окончательно.

Янник Синнер на Итоговом турнире ATP. Фото Reuters

— Сейчас Синнер — спортивный кумир всей Италии. С кем из атлетов прошлого можно сравнить его по популярности?

— Если вынести за скобки футбол, то на рубеже 80-90-х годов прошлого века символом номер один у нас был горнолыжник Альберто Томба. Относительно недавно — мотогонщик Валентино Росси. Среди спортсменок нельзя не отметить пловчиху Федерику Пеллегрини. Если копнуть глубже в прошлое, то настоящими легендами и любимцами нации можно, в частности, назвать олимпийских чемпионов Москвы-1980 прыгунью Сару Симеони и бегуна Пьетро Меннеа.

— Сегодня у Синнера нет конкурентов по популярности даже среди итальянских футболистов. А с кем из игроков прошлого можно было бы сравнить Янника по симпатиям в стране?

— Да, на данный момент Синнер — самый популярный в Италии спортсмен в абсолютном измерении. А среди футболистов действительно нет столь же объединяющей и популярной фигуры. Из прошлого же можно сравнить Янника с Роберто Баджо: итальянцы до сих пор его обожают, а кто-то и вовсе боготворит. Джанни Ривера, Сандро Маццола — полвека прошло, но ведь их до сих пор помнят и ценят! А Паоло Мальдини, Алессандро Дель Пьеро, Джиджи Буффона разве не назовешь кумирами целых поколений?! Так что аналогии есть.

Принципиальная разница в том, что перечисленные футболисты (а я могла бы еще дополнить список) блистали не один год, а Синнеру еще предстоит доказывать и доказывать, что он и дальше способен выступать на таком же космическом уровне, как в 2024 году. Да, Янник уже вошел в историю итальянского спорта и стал в 23 года живой легендой нашего тенниса, выиграв год назад Кубок Дэвиса, а теперь в роли первой ракетки мира — Итоговый турнир ATP. Но, чтобы превратиться в легенду всего итальянского спорта, Синнеру нужно еще немало потрудиться.

Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP. Фото Reuters

Публика вела себя дружелюбно

— Какое впечатление на вас и на зрителей произвели в Турине Даниил Медведев и Андрей Рублев?

— Оба не смогли пробиться в полуфинал, но получили свою долю аплодисментов и внесли вклад в спектакль высочайшего уровня. Медведев, правда, немного разозлил зрителей своим эмоциональным срывом в первом матче, но в двух оставшихся встречах это не добавило ему антипатии. Я бы отметила, что меня в целом приятно удивила публика, собравшаяся на этом турнире. По сравнению, скажем, с известным майским турниром в Риме в Турине все было как-то дружелюбнее, люди уважительно болели не против, а за.

Понятно, что подавляющее большинство переживало за Синнера, но при этом его оппоненты справедливо получали свою порцию заслуженных аплодисментов, в том числе и Медведев. Мне давно импонирует этот теннисист. Помимо того что это спортсмен очень высокого уровня, он еще очень живой и естественный персонаж — со своими эмоциональными плюсами и минусами. Примерно то же самое могу сказать и о Рублеве. Без этих двух классных ребят точно было бы скучно!

— ATP Finals собрал аншлаги и вызвал огромный интерес как у телевидения, так и у других СМИ, не говоря уже о спонсорах. Нет ли у организаторов опасений, что столь успешный проект может в скором времени оказаться в Катаре, ОАЭ или Саудовской Аравии?

— Следующий турнир точно вновь пройдет в Турине. Наверное, и в 2026 году тоже. А вот дальше он может переехать в Милан, где к зимней Олимпиаде-2026 собираются построить новый и более вместительный, чем в Турине, Дворец спорта, который сможет принимать самые разнообразные соревнования. Если не ошибаюсь, недавно ATP подтвердила, что до 2030 года Итоговый мужской турнир будет принимать именно Италия. Ну а что будет дальше, сегодня предсказать сложно.