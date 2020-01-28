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Иванишевич и Мартинес будут включены в Зал теннисной славы

10:30
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Хорват Горан Иванишевич и испанка Кончита Мартинес будут введены в Зал теннисной славы, сообщает сайт организации. Официальная церемония состоится в американском Ньюпорте 18 июля.

48-летний Иванишевич и 47-летняя Мартинес становились чемпионами «Уимблдона». Они оба — бывшие вторые ракетки мира.

Сейчас они оба тренируют топ-игроков: Иванишевич входит в команду Новака Джоковича, а Мартинес — Гарбинье Мугурусы.

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