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Сегодня, 17:27

Андреева и Шнайдер повторили достижение Шараповой и Макаровой на турнире «Большого шлема»

Руслан Минаев

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал «Ролан Гаррос».

В 1/4 финала Открытого чемпионата Франции Андреева обыграла румынку Сорану Кирстю (6:0, 6:3), Шнайдер победила белоруску Арину Соболенко (3:6, 7:5, 6:0).

Это первый за 11 лет случай, когда две российские теннисистки добрались до 1/2 финала турнира «Большого шлема». Соперницами россиянок станут украинка Марта Костюк и полька Майя Хвалиньская. Встречи пройдут в четверг.

В последний раз две россиянки играли в полуфинале на турнире «Большого шлема» в 2015 году на Australian Open. Это удалось Марии Шараповой и Екатерине Макаровой.

На «Ролан Гаррос» две представительницы России сыграют в 1/2 финала впервые за 17 лет. В 2009 году Светлана Кузнецова обыграла в финале Динару Сафину.

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Australian Open
Ролан Гаррос
Диана Шнайдер
Екатерина Валерьевна Макарова
Мария Шарапова
Мирра Андреева
Светлана Кузнецова
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