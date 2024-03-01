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1 марта, 21:02

Бублик о дисквалификации Рублева: «Очень сомневаюсь, что Андрей сказал что-то безумное»

Виктория Кравченко
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Александр Бублик и Андрей Рублев.
Фото Reuters

Теннисист из Казахстана Александр Бублик прокомментировал дисквалификацию россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира в Дубае. Он не верит, что теннисист мог сказать что-то безумное.

«Я очень сомневаюсь, что Андрей сказал что-то безумное. Он не такой. Но, видимо, такие правила. Они так поступили — следовали прописанной процедуре», — сказал Бублик.

Теннисист добавил, что и он, и Рублев заслуживали победить, а также напомнил о скором «Мастерсе».

«Мы могли провести один из лучших матчей друг против друга на глазах у полного стадиона. Так что жаль, что все так завершилось», — сказал Бублик после матча.

В полуфинальном матче россиянин играл против представителя Казахстана Александра Бублика. При счете 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:5 в пользу казахстанского теннисиста Рублев начал агрессивно спорить с линейным судьей, используя ненормативную лексику, после чего арбитр на вышке присудил ему техническое поражение.

После дисквалификации российский спортсмен потеряет все очки и призовые за неделю. Также он покинет топ-5 рейтинга АТР.

«Ты дебил. Как ты не видел?» Рублева дисквалифицировали за оскорбление судьи

Александр Бублик
Андрей Рублев
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