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1 марта, 21:35

Умбер — о победе над Медведевым: «Я провел идеальный матч»

Алина Савинова
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Французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Дубае.

«Сегодня я провел идеальный матч. Один из моих лучших матчей. Играть против Даниила всегда нелегко, но я был готов противостоять ему в нескольких длинных розыгрышах. Титул, который я завоевал в начале года, помог мне стать более уверенным в себе, и я старался довести каждое действие до конца», — приводит пресс-служба АТР слова Умбера.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу спортсмена из Франции. В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.

25-летний Умбер 11 февраля выиграл турнир в Марселе — в финале он победил Григора Димитрова из Болгарии.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/medvedev-humbert-dubai-2024-friday
Теннис
Даниил Медведев
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