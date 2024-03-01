Умбер — о победе над Медведевым: «Я провел идеальный матч»

Французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Дубае.

«Сегодня я провел идеальный матч. Один из моих лучших матчей. Играть против Даниила всегда нелегко, но я был готов противостоять ему в нескольких длинных розыгрышах. Титул, который я завоевал в начале года, помог мне стать более уверенным в себе, и я старался довести каждое действие до конца», — приводит пресс-служба АТР слова Умбера.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу спортсмена из Франции. В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.

25-летний Умбер 11 февраля выиграл турнир в Марселе — в финале он победил Григора Димитрова из Болгарии.