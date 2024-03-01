Медведев уступил Умберу в полуфинале турнира в Дубае
Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.
Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу спортсмена из Франции.
Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету Умбера 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.
В прошлом году Медведев выиграл турнир в Дубае, одолев в финале Рублева.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Уго Умбер (Франция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:5, 6:3