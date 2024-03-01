Медведев уступил Умберу в полуфинале турнира в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах проиграл французу Уго Умберу в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.

Матч продолжался 1 час 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу спортсмена из Франции.

Медведев 6 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 8. На счету Умбера 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале Умбер сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика, который вышел в решающую стадию турнира после дисквалификации россиянина Андрея Рублева с полуфинального матча за оскорбление судьи.

В прошлом году Медведев выиграл турнир в Дубае, одолев в финале Рублева.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 941 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Уго Умбер (Франция, 5) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:5, 6:3