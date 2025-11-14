Чикунова заявила, что находится в хороших отношениях с шестикратной чемпионкой мира Ефимовой

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о своих отношениях с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.

«На уровне «привет, пока», можем переброситься парой фраз. Я, конечно, уважительно отношусь, и видно, что она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива», — цитирует спортсменку ТАСС.

20-летняя Чикунова 20 лет является рекордсменкой мира в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды).