Плавание

14 ноября, 16:30

Чикунова заявила, что находится в хороших отношениях с шестикратной чемпионкой мира Ефимовой

Сергей Ярошенко

Пловчиха Евгения Чикунова рассказала о своих отношениях с шестикратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой.

«На уровне «привет, пока», можем переброситься парой фраз. Я, конечно, уважительно отношусь, и видно, что она ко мне тоже. Нормальные, хорошие отношения без негатива», — цитирует спортсменку ТАСС.

20-летняя Чикунова 20 лет является рекордсменкой мира в плавании брассом на 200 метров (2 минуты, 17,55 секунды).

Источник: ТАСС
  • Gordon

    "20-летняя Чикунова 20 лет является рекордсменкой мира" Евгения умудрилась на десятилетия установить мировой рекорд, когда только появились на свет!..

    14.11.2025

    Чикунова назвала шокирующими результаты 13-летней китайской пловчихи Юй Цзыди

