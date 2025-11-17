Новости
Сегодня, 11:00

Чикунова призналась, что мировой рекорд не давит на нее

Анастасия Пилипенко

Россиянка Евгения Чикунова рассказала, что мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м брассом не давит на нее.

«Рекорд на меня не давит. Я уже свыклась с этим, — цитирует Чикунову ТАСС. — Стараюсь на заплывах об этом не думать, потому что это может только помешать».

Чикунова установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды) на чемпионате России в 2023 году.

На этой дистанции в 2025 году Чикунова завоевала серебро на чемпионате мира.

Источник: ТАСС
