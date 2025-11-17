Новости
Сегодня, 11:30

Чикунова отметила рост популярности плавания в России

Анастасия Пилипенко

Рекордсменка мира по плаванию на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова считает, что интерес к плаванию в России вырос за последнее время.

«Да, я ощущаю повышение интереса к плаванию в России, — цитирует Чикунову ТАСС. — Видно даже, что у людей, которые тысячу раз приходили на соревнования, все так же горят глаза. Не может не радовать, что трибуны заполняются. Люди просят автографы. Вижу, что много участников на соревнованиях, в разминочной чаше, и это классно».

20-летняя Чикунова установила мировой рекорд в плавании на 200 м брассом (2 минуты 17,55 секунды) на чемпионате России в 2023 году. На этой дистанции в 2025 году Чикунова завоевала серебро на чемпионате мира.

Источник: ТАСС
