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Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы «Рейнджерс» выиграть Лигу Европы спустя 14 лет с последнего финала

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Фанаты с кубком Лиги Европы.
Фото Global Look Press

18 мая 2022 года состоится финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» встретится с шотландским «Рейнджерс». Матч пройдет в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.40 мск. Стартовый свисток даст словенский арбитр Славко Винчич.

Лига Европы. Финал
18 мая, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Айнтрахт Ф
Рейнджерс

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, преимущество в предстоящем матче получит «Айнтрахт». Коэффициент на его победу в основное время — 2.33, это примерно 42% вероятности. Второй по шансам исход — успех «Рейнджерс» за 3.10 (32%). Ничью можно оформить за 3.50 (26%).

На то, что кубок поднимут немцы, коэффициент 1.74. Шотландцы — 2.17.

Волевую победу одной из команд можно взять за 5.30, «Айнтрахта» — за 10.0, «Рейнджерс» — за 11.5.

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Виктория хозяев в дополнительное время идет за 9.60, гостей — за 11.0.

Считаете, что матч завершится серией 11-метровых? Победа любой команды по пенальти оценена котировкой 15.0.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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