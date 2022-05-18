Эксперты оценили шансы «Рейнджерс» выиграть Лигу Европы спустя 14 лет с последнего финала

18 мая 2022 года состоится финал Лиги Европы, в котором немецкий «Айнтрахт» встретится с шотландским «Рейнджерс». Матч пройдет в испанской Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22.00 мск. Прямую трансляцию проведут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.40 мск. Стартовый свисток даст словенский арбитр Славко Винчич.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, преимущество в предстоящем матче получит «Айнтрахт». Коэффициент на его победу в основное время — 2.33, это примерно 42% вероятности. Второй по шансам исход — успех «Рейнджерс» за 3.10 (32%). Ничью можно оформить за 3.50 (26%).

На то, что кубок поднимут немцы, коэффициент 1.74. Шотландцы — 2.17.

Волевую победу одной из команд можно взять за 5.30, «Айнтрахта» — за 10.0, «Рейнджерс» — за 11.5.

Виктория хозяев в дополнительное время идет за 9.60, гостей — за 11.0.

Считаете, что матч завершится серией 11-метровых? Победа любой команды по пенальти оценена котировкой 15.0.