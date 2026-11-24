Миссия — вернуться в топ. Как в Омске прошли матчи КХЛ в стиле GTA

Релиз самой ожидаемой игры десятилетия затронул спортивный мир. Нравится вам или нет, но от новостей про GTA VI нельзя было укрыться, если только вы не пользуетесь социальными сетями. Клубы меняли аватарки и рисовали стилизованные афиши, аккаунты КХЛ целую неделю публиковали статистику и прочие посты в стиле GTA. Несколько клубов, такие как «Трактор» и «Авангард», пошли дальше и провели матчи, посвященные игре.

Формально «Трактор» провел матч в стиле GTA раньше — 8 ноября челябинцы сыграли с «Автомобилистом» в необычной бирюзовой форме, отсылающей к культовой рубашке Томми Версетти, главного героя GTA Vice City. Вот только «Авангард» анонсировал серию матчей гораздо раньше, еще 9 октября. В хоккейном сообществе болельщиков даже разразились споры о плагиате, что только усилило внимание к релизу игры.

Свою серию матчей «Авангард» начал 18 ноября, за день до выхода игры по всему миру, поэтому ажиотаж был соответствующий. В холле омской арены появились совместные с партнерами из FONBET брендированные зоны с активностями, где уже можно было поиграть в GTA на приставке, пострелять в лазерном тире или даже сделать свежую прическу у барбера, а ансамбль перед каждым матчем исполнял композиции из разных частей игры. В общем, все было сделано для полного погружения в атмосферу самой популярной видеоигры в мире.

Фото Пресс-служба ХК «Авангард»

Каждый матч домашней серии был посвящен отдельной игре, и сложность соперников «Авангарда» возрастала с той же прогрессией, с какой возрастает сложность в компьютерной игре. Первым был «Адмирал», который при Олеге Браташе выглядит вполне боевым коллективом, но все еще не может стабильно добывать очки. «Ястребы» выиграли 3:1, и такой же счет был зафиксирован в следующей встрече с «Барысом», который стал явно сильнее под руководством Михаила Кравца. А вот третий матч в серии обещал некую интригу, ведь в гости приехал казанский «Ак Барс». Несмотря на то что казанцы шли вне зоны плей-офф, они все равно остаются сильной командой с мастеровитыми исполнителями. К тому же из-за океана вернулся Илья Сафонов, который перед встречей с «Авангардом» уже успел забросить первую шайбу.

Но проблемы «Ак Барса» остались неизменными. Казанцы проспали стартовый отрезок игры, в результате чего пропустили две шайбы и только после этого прибавили в агрессии. Кателевский сократил отставание, но в середине второго периода Лямкин схватил удаление, и «Авангард» его реализовал. Третья игра в домашней серии, словно по заказу, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, благодаря чему «Авангард» поднялся на вторую строчку в Восточной конференции.

Фото Пресс-служба ХК «Авангард»

Впереди у обеих команд выезд на Дальний Восток, каждый из клубов едет со своей серией: «Ак Барс» — из четырех поражений, «Авангард» — из пяти побед. Правда, сейчас еще рано делать выводы, ведь здесь, как и по сюжету видеоигры, все может перевернуться с ног на голову.

Получай удовольствие от спорта вместе с FONBET — регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей