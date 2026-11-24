24 ноября тольяттинский «Акрон» примет московский ЦСКА в шестом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Перед заключительным туром армейцы занимают второе место в группе D с восемью очками, а хозяева располагаются на третьей строчке с семью баллами. Победитель противостояния обеспечит себе место в верхней сетке плей-офф.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

24 ноября, 17:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Букмекеры считают фаворитами москвичей. На победу ЦСКА в основное время можно поставить с коэффициентом 1.80, ничья оценивается в 3.88, успех «Акрона» — в 4.50.

На то, что тольяттинцы не проиграют (1Х), предлагается коэффициент 2.12. Ничья или победа армейцев (Х2) доступны за 1.22.

Эксперты ожидают результативного матча. Тотал больше 2.5 гола оценивается коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 — за 2.20. Если соперники забьют минимум четыре мяча, сыграет ставка за 2.45. На то, что отличатся обе команды, можно поставить за 1.60, на противоположный исход — за 2.25.

Если «Акрон» отличится хотя бы один раз, сыграет пари за 1.40. Два и более гола ЦСКА оцениваются коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставка на матч «Акрон» — ЦСКА

«Акрон» подходит к решающей кубковой встрече после четырех поражений подряд во всех турнирах. В предыдущем туре РПЛ тольяттинцы уступили «Факелу» (0:2), а до этого проиграли «Спартаку» (1:2). При этом в Кубке России команда Срджана Благоевича выступает достаточно успешно. За пять туров хозяева набрали семь очков, хотя забили всего три мяча и пропустили 11. Важную роль сыграли две победы в сериях пенальти над «Локомотивом», а также успех в противостоянии с ЦСКА.

Армейцы тоже переживают неудачный период. Команда не побеждает в трех последних матчах РПЛ: после ничьей с «Оренбургом» (0:0) москвичи уступили «Краснодару» (2:4) и «Ахмату» (1:2). Особенно тревожно выглядит игра в обороне — в двух последних встречах ЦСКА пропустил шесть мячей. При этом в Кубке России армейцы выступают убедительнее: забили восемь голов за пять матчей и подходят к заключительному туру с преимуществом в одно очко над «Акроном».

Хозяевам необходимо опередить ЦСКА, чтобы пробиться в верхнюю сетку плей-офф. Армейцам достаточно удержать преимущество в группе, но рассчитывать исключительно на оборону в нынешнем состоянии рискованно. В шести из семи последних официальных очных встреч обе команды забивали, а в трех предыдущих матчах ЦСКА пропустил шесть мячей. «Акрон» тоже регулярно допускает ошибки в защите, поэтому у гостей должны возникнуть возможности для взятия ворот. Ожидаю, что соперники обменяются голами, а судьба второго места в группе решится в напряженной борьбе.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.60.