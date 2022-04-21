«Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года
21 апреля 2022 года «Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» примет «Райо Вальекано» в игре 33-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 20.00 мск, прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит: коэффициент на победу «Эспаньола» — 2.47, около 39 % вероятности. Успех «Райо Вальекано» идет с котировкой 3.20 (30%), ничья оценена чуть дешевле — в 3.10 (31%).
При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на гостей принесет 3200 рублей.
Самый вероятный исход матча — ничья 1:1, коэффициент — 6.00. Минимальная победа хозяев (1:0) предложена с чуть большей котировкой — 6.40. Успех «Райо» с таким же счетом можно взять за 7.50: игра первого круга закончилась как раз минимальной победой клуба из Мадрида.
Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.55, меньше — за 1.52. Коэффициенты на эту же линию у «Райо Вальекано» — 3.00 и 1.38 соответственно. Игра действительно может оказаться нерезультативной: меньше гостей в ла лиге за 32 тура забили только четыре команды. Однако у мадридцев мощная оборона: 38 пропущенных — девятый результат в лиге, что усложнит «попугаям» игру в атаке.
«Эспаньол» заканчивал игру первого круга в меньшинстве: коэффициент на красную карточку в предстоящем матче — 4.50, ее отсутствие идет за 1.18.
Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Райо Вальекано»
Мадридцы круто стартовали и после 18-го тура даже залетели на четвертую строчку, но далее последовала грустная серия без побед. «Райо» не побеждает в чемпионате уже 13 игр подряд, из которых проиграл девять. Для середняка «Эспаньол» набирает очки очень даже стабильно, но с трудом выжимает забитые мячи.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше двух голов за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0