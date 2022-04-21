21 апреля 2022 года «Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» примет «Райо Вальекано» в игре 33-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 20.00 мск, прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит: коэффициент на победу «Эспаньола» — 2.47, около 39 % вероятности. Успех «Райо Вальекано» идет с котировкой 3.20 (30%), ничья оценена чуть дешевле — в 3.10 (31%).

При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на гостей принесет 3200 рублей.

Самый вероятный исход матча — ничья 1:1, коэффициент — 6.00. Минимальная победа хозяев (1:0) предложена с чуть большей котировкой — 6.40. Успех «Райо» с таким же счетом можно взять за 7.50: игра первого круга закончилась как раз минимальной победой клуба из Мадрида.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.55, меньше — за 1.52. Коэффициенты на эту же линию у «Райо Вальекано» — 3.00 и 1.38 соответственно. Игра действительно может оказаться нерезультативной: меньше гостей в ла лиге за 32 тура забили только четыре команды. Однако у мадридцев мощная оборона: 38 пропущенных — девятый результат в лиге, что усложнит «попугаям» игру в атаке.

«Эспаньол» заканчивал игру первого круга в меньшинстве: коэффициент на красную карточку в предстоящем матче — 4.50, ее отсутствие идет за 1.18.

Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Райо Вальекано»

Мадридцы круто стартовали и после 18-го тура даже залетели на четвертую строчку, но далее последовала грустная серия без побед. «Райо» не побеждает в чемпионате уже 13 игр подряд, из которых проиграл девять. Для середняка «Эспаньол» набирает очки очень даже стабильно, но с трудом выжимает забитые мячи.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше двух голов за 2.17.