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«Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Эспаньол» — «Райо Вальекано» 21 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Серхи Дардер («Эспаньол»).
Фото Global Look Press

21 апреля 2022 года «Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» примет «Райо Вальекано» в игре 33-го тура чемпионата Испании. Матч начнется в 20.00 мск, прямую трансляцию покажет платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 20:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Райо Вальекано

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — небольшой фаворит: коэффициент на победу «Эспаньола» — 2.47, около 39 % вероятности. Успех «Райо Вальекано» идет с котировкой 3.20 (30%), ничья оценена чуть дешевле — в 3.10 (31%).

При благоприятном исходе ставка в 1000 рублей на гостей принесет 3200 рублей.

Самый вероятный исход матча — ничья 1:1, коэффициент — 6.00. Минимальная победа хозяев (1:0) предложена с чуть большей котировкой — 6.40. Успех «Райо» с таким же счетом можно взять за 7.50: игра первого круга закончилась как раз минимальной победой клуба из Мадрида.

Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола идет за 2.55, меньше — за 1.52. Коэффициенты на эту же линию у «Райо Вальекано» — 3.00 и 1.38 соответственно. Игра действительно может оказаться нерезультативной: меньше гостей в ла лиге за 32 тура забили только четыре команды. Однако у мадридцев мощная оборона: 38 пропущенных — девятый результат в лиге, что усложнит «попугаям» игру в атаке.

«Эспаньол» заканчивал игру первого круга в меньшинстве: коэффициент на красную карточку в предстоящем матче — 4.50, ее отсутствие идет за 1.18.

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Прогноз и ставка на матч «Эспаньол» — «Райо Вальекано»

Мадридцы круто стартовали и после 18-го тура даже залетели на четвертую строчку, но далее последовала грустная серия без побед. «Райо» не побеждает в чемпионате уже 13 игр подряд, из которых проиграл девять. Для середняка «Эспаньол» набирает очки очень даже стабильно, но с трудом выжимает забитые мячи.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше двух голов за 2.17.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Райо Вальекано
ФК Эспаньол
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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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30 тур
23.04 14:00
Урал – Уфа
 - : -
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 12
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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