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«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал Сосьедад» — «Барселона» 21 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Пьер-Эмерик Обамеянг, «Барселона».
Фото Global Look Press

«Барселона» после двух подряд поражений от «Айнтрахта» и «Кадиса» сыграет в чемпионате с идущим в еврокубковой зоне «Реал Сосьедад». Игра 33-го тура состоится на домашней арене басков «Аноэте» 21 апреля 2022 года и начнется в 22.30 по московскому времени. Встречу, которую обслужит арбитр Карлос Дель Серро Гранде, можно будет увидеть на платформе «Окко Спорт».

Испания. Лига 1. 33-й тур
21 апр, 22:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что каталонцы должны исправиться за последние неудачи — именно они выступают фаворитами поединка. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 2.12 (47% вероятности), в то время как на хозяев котировка перевалила на тройку — 3.50 (28%). На ничью же можно поставить за 3.60 (25%) — самый выгодный, но неочевидный вариант.

Кстати, если ничья все же случится, а какой-нибудь провидец поставит на нее 1000 рублей, то выигрыш составит 3600 рублей.

Доступны к этому матчу и другие варианты для ставок. Например, на тотал больше 2.5 гола можно поставить за коэффициент 1.87, а на тотал меньше 2.5 — за 2.00. Если верите, что атака каталонцев проснется и настреляет мешок голов, то на тотал больше 3.5 мяча котировка вообще шикарная — 3.10.

Недоверие к «Барселоне» привело к тому, что на ее победу хотя бы в одном из таймов коэффициент — 1.56. Надо брать?

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Если этот вариант не для вас, то, может быть, рисковым ребятам подойдет ставка на точный счет? Например, исход 1:1 оценен коэффициентом 6.60, 1:0 в пользу гостей — 7.70, а 2:0 — 9.80.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»

После поражения от «Кадиса» в Каталонии поняли — «Реал» достать не получится. Это значит, что новая задача номер один — остаться на второй строчке, так что мотивация победить у «Барселоны» точно будет. Останется только взбодриться и играть больше даже не на результат, а в кайф. Такое настроение и параллельно желание доказать состоятельность иногда творят чудеса.

Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет больше 1.5 гола за 2.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
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 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 19:00
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