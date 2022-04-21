«Реал Сосьедад» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 21 апреля 2022 года
«Барселона» после двух подряд поражений от «Айнтрахта» и «Кадиса» сыграет в чемпионате с идущим в еврокубковой зоне «Реал Сосьедад». Игра 33-го тура состоится на домашней арене басков «Аноэте» 21 апреля 2022 года и начнется в 22.30 по московскому времени. Встречу, которую обслужит арбитр Карлос Дель Серро Гранде, можно будет увидеть на платформе «Окко Спорт».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что каталонцы должны исправиться за последние неудачи — именно они выступают фаворитами поединка. На победу «Барселоны» можно поставить с коэффициентом 2.12 (47% вероятности), в то время как на хозяев котировка перевалила на тройку — 3.50 (28%). На ничью же можно поставить за 3.60 (25%) — самый выгодный, но неочевидный вариант.
Кстати, если ничья все же случится, а какой-нибудь провидец поставит на нее 1000 рублей, то выигрыш составит 3600 рублей.
Доступны к этому матчу и другие варианты для ставок. Например, на тотал больше 2.5 гола можно поставить за коэффициент 1.87, а на тотал меньше 2.5 — за 2.00. Если верите, что атака каталонцев проснется и настреляет мешок голов, то на тотал больше 3.5 мяча котировка вообще шикарная — 3.10.
Недоверие к «Барселоне» привело к тому, что на ее победу хотя бы в одном из таймов коэффициент — 1.56. Надо брать?
Если этот вариант не для вас, то, может быть, рисковым ребятам подойдет ставка на точный счет? Например, исход 1:1 оценен коэффициентом 6.60, 1:0 в пользу гостей — 7.70, а 2:0 — 9.80.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Барселона»
После поражения от «Кадиса» в Каталонии поняли — «Реал» достать не получится. Это значит, что новая задача номер один — остаться на второй строчке, так что мотивация победить у «Барселоны» точно будет. Останется только взбодриться и играть больше даже не на результат, а в кайф. Такое настроение и параллельно желание доказать состоятельность иногда творят чудеса.
Рекомендуемая ставка: «Барселона» забьет больше 1.5 гола за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
6
|Локомотив
|24
|10
|8
|6
|35-31
|38
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|25
|7
|7
|11
|22-34
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Уфа
|25
|4
|10
|11
|23-35
|22
|
15
|Урал
|25
|4
|9
|12
|16-28
|21
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|- : -
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0