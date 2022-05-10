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«Динамо» — «Алания»: прогноз Нигматуллина на матч БЕТСИТИ Кубка России

Прогноз экспертов на матч БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» — «Алания» 10 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски («Динамо»).
Фото ФК «Динамо»

10 мая 2022 года «Динамо» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сойдется с «Аланией». Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 16.00 мск.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что встреча завершится победой хозяев. На победу «Динамо» коэффициент 1.49, это около 67% вероятности. Победа «Алании» доступна за 6.80 (12%). Ничья — за 4.60 (21%).

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы команд и предложил свои варианты для ставок.

«Нас ждет интересное противостояние, афиша которого напомнит, как мощно выступала «Алания» в 90-х. Но и сейчас владикавказцы на пути к полуфиналу уверенно разобрались с тремя старшими товарищами РПЛ. «Уфа», «Арсенал» и даже чемпион последних четырех лет петербуржский «Зенит». Непростой календарь «Динамо» и соответствующие результаты говорят о не самой лучшей форме команды. «Алания» в свою очередь максимально мотивирована, хотя и лишится поддержки своих болельщиков.

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Игра будет непростой, но наверняка результативной, учитывая высокую цену матча. Предположу, что тотал будет больше 2.5 мяча. Также я верю в атакующий потенциал владикавказцев, поэтому рекомендую ставку «обе забьют», — заявил Нигматуллин для Metaratings.

В букмекерской компании БЕТСИТИ на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, а на «обе забьют» — за 1.79.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
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«Динамо» — «Алания»: прогноз на матч БЕТСИТИ Кубка России 10 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
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