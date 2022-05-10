10 мая 2022 года «Динамо» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России сойдется с «Аланией». Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало эфира — в 16.00 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ уверены, что встреча завершится победой хозяев. На победу «Динамо» коэффициент 1.49, это около 67% вероятности. Победа «Алании» доступна за 6.80 (12%). Ничья — за 4.60 (21%).

Бывший вратарь «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы команд и предложил свои варианты для ставок.

«Нас ждет интересное противостояние, афиша которого напомнит, как мощно выступала «Алания» в 90-х. Но и сейчас владикавказцы на пути к полуфиналу уверенно разобрались с тремя старшими товарищами РПЛ. «Уфа», «Арсенал» и даже чемпион последних четырех лет петербуржский «Зенит». Непростой календарь «Динамо» и соответствующие результаты говорят о не самой лучшей форме команды. «Алания» в свою очередь максимально мотивирована, хотя и лишится поддержки своих болельщиков.

Игра будет непростой, но наверняка результативной, учитывая высокую цену матча. Предположу, что тотал будет больше 2.5 мяча. Также я верю в атакующий потенциал владикавказцев, поэтому рекомендую ставку «обе забьют», — заявил Нигматуллин для Metaratings.

В букмекерской компании БЕТСИТИ на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.66, а на «обе забьют» — за 1.79.