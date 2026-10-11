«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Алана Ширера

11 октября в шестом туре АПЛ состоится суперматч — «Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 18:30 по московскому времени. В России легально она транслироваться не будет. Главным арбитром назначен Крис Кавана.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

11 октября, 18:30. Энфилд (Ливерпуль)

Букмекеры отдали предпочтение «Сити». На победу «горожан» в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — примерно 42%. Успех «Ливерпуля» доступен за 2.95 (32%), ничья котируется за 3.75 (26%).

Верите, что соперники забьют минимум три гола на двоих? Тотал больше 2.5 оценен в 1.60, ТМ 2.5 — в 2.35. Если отличатся обе команды, сыграет пари за 1.50. Противоположный исход идет за 2.50.

Прогноз и ставка Алана Ширера на матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

«Это очень важный матч. «Ливерпуль» подходит к этой игре с несколькими травмами после перерыва на матчи сборных, но у «Сити» тоже есть сомнения по поводу участия Холанна после его замены в матче за Норвегию. Насколько я знаю, у «Сити» не лучшая статистика на «Энфилде», поэтому я ставлю на домашнюю победу «Ливерпуля» в невероятно накаленной атмосфере.

Можно представить, какие эмоции будут у болельщиков на «Энфилде». Все взгляды по очевидным причинам будут прикованы к этой игре. Я уже говорил, что будет очень жарко, и думаю, атмосфера окажется невероятно напряженной, в том числе из-за того, как болельщики отреагируют на ситуацию вокруг «Сити» за пределами поля. Это должна быть потрясающая игра с потрясающей атмосферой», — заявил Ширер для Betfair.

Рекомендуемая ставка: П1 за 2.95.