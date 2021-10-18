Весной лидер лыжной сборной России упал на велотренировке, а на днях перенес операцию на верхней челюсти. До старта сезона — месяц.

Если почитать последние новости про Александра Большунова, то можно схватиться за голову. «Матч ТВ» сообщил, что в мае чемпион мира упал с велосипеда, что повлияло на его подготовку вплоть до июня. Плюс у россиянина всплыли проблемы с ахиллами. А тут еще в прошлую субботу ему пришлось делать операцию на верхней челюсти, потому что из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба жутко беспокоила киста. Это еще десять дней на восстановление.

Все вместе звучит страшно. Тем более что до старта Кубка мира всего месяц и неделя. Однако на самом деле ничего критического не происходит. Неприятно — да. Но это далеко не катастрофа.

Летние проблемы — обычное дело

Межсезонье, которое обходится без сбоев, — это не норма в большом спорте, а редкое исключение. Болезни, падения с велосипедов или роллеров, какие-то травмы — абсолютно рабочая история, через которую проходят все. И такой опытный тренер, как Юрий Бородавко, всегда может оперативно перестроить тренировочный план в зависимости от новых обстоятельств.

Хорошо, если все неприятности Большунова придутся именно на внесоревновательный период. Куда хуже выпадать по ходу сезона. Хотя даже это не выбивает его из колеи.

Вспомните прошлый чемпионат мира. Буквально за полторы недели до старта Сан Саныч слег с температурой. Простыл. Сам он потом признается, что за неделю до начала турнира в Оберстдорфе просто не понимал, сумеет ли выступить там. В итоге в первой же гонке — спринте — стал четвертым. А спустя два дня триумфально победил в скиатлоне.

Сбавить обороты даже полезно

А Олимпийские игры в Пхенчхане? Туда он прилетел фактически с больничной койки. Температура под 40, потеря 4 кг. «Тогда я не об олимпийских медалях мечтал, а просто стать здоровым человеком», — откровенничал он позже. Любимый скиатлон Александр смотрел по ТВ в России. В тот же день улетал в Корею. А когда его выпустили на старт, сразу же начал разрывать. Выиграл в итоге четыре медали!

И вы думаете, что октябрьская операция из-за проблем с кистой остановит его в олимпийском сезоне? Сильно сомневаюсь. У Большунова за плечами такой объем тренировок, что сбавить обороты ему в какой-то момент может быть, наоборот, полезно.

Лыжный сезон-2021/22

26—28 ноября. Этап Кубка мира (Рука)

3—5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер)

11—12 декабря. Этап Кубка мира (Давос)

18—19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден)

28 декабря — 4 января. «Тур де Ски»

14—16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус)

22—23 января. Этап Кубка мира (Планица)

4—20 февраля. Олимпийские игры (Пекин)

26—27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти)

3 марта. Этап Кубка мира (Драммен)

5—6 марта. Этап Кубка мира (Холменколлен)

11—13 марта. Этап Кубка мира (Фалун)

18—20 марта. Финал Кубка мира (Тюмень)