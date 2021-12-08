Физиотерапевт сборной России Сергей Чечиль о том, зачем лыжники заклеивают пластырем лицо и почему отмораживают руки.

Старт сезона в лыжах и в биатлоне получился самым морозным за последние годы. Биатлонисты в шведском Эстерсунде и лыжники сначала в Финляндии, а затем в норвежском Лиллехаммере соревновались при температуре, близкой к минус 20 градусам. Гонки в Руке даже сначала хотели отменить, а норвежская мужская сборная снялась с них в полном составе.

Более привычные к мягкой европейской зиме, элитные спортсмены утепляются по полной программе. Практически все девушки бегают гонки с заклеенными пластырем лицами. Мужчины используют толстые рукавицы и специальное термобелье. Тем не менее список пострадавших от мороза пополняется с каждой гонкой. Только в нашей команде лыжников и биатлонисток таких уже больше десятка.

Почему так происходит? И неужели спортсмены из зимних видов спорта, к тому же выросшие в северных странах, не могут адаптироваться к не самому сильному (особенно по сибирским меркам) морозу? Об этом мы поговорили с физиотерапевтом сборной России по лыжным гонкам Сергеем Чечилем.

Некоторые наши лыжники бежали на стельках с подогревом

— Почему спортсмены дружно жалуются на мороз и обморожения, хотя многие выросли в куда более экстремальных условиях?

— На самом деле, привыкнуть к экстремальным воздействиям нельзя. У человеческого организма не существует механизма адаптации к боли. Если только болевой шок, но это уже терминальное состояние. Представьте, что вас каждый день бьют по пальцу молотком. Вы привыкнете и станете меньше испытывать боль? Точно так же и гонка в минус 20, когда ледяной ветер и скорость. Адаптироваться к этому невозможно.

— Правда ли, что, если однажды сильно обморозить руки, потом они будут мерзнуть еще хуже прежнего?

— Конечно. Любое поражение и, в принципе, любой травмирующий фактор только повышают чувствительность. Организм автоматически начинает защищаться на более ранних стадиях. Он уже знаком с этим, он знает, что произойдет. Если раньше ребята могли бегать и при минус 35, с каждым обморожением этот порог понижается. Сейчас, я думаю, каждый из спортсменов про себя знает, при какой температуре он испытывает дискомфорт. Но тут порой достаточно пары градусов, чтобы ситуация изменилась. Допустим, Юля Ступак не надела в Руке перчатки, думала — выдержит, но сошла. И правильно сделала: обморожение может лечиться до нескольких месяцев. А в варежках все девчонки добежали.

— Есть какие-то лайфхаки, чтобы в мороз сберечь руки и ноги?

— Одна из фирм выпускает стельки с подогревом. Там аккумулятор, который позволяет сохранять тепло. Некоторые наши ребята, не буду называть фамилий, бежали как раз с такими стельками. Перчатки с подогревом тоже есть, но в гонках они используются реже. Все-таки руки работают достаточно активно, там постоянная динамика.

Астматики больше рискуют в мороз, чем все остальные

— Бросилось в глаза, что в этом сезоне почти все лыжницы и биатлонистки заклеивают лица пластырями. Зачем?

— Это не какой-то специальный пластырь, а обычный кинезиотейп. Хлопчатобумажная ткань создает защитную пленку и позволяет не обветривать эпидермис, то есть верхние слои кожи. Кожа в области скуловых костей или крыльев носа натянута и менее подвижна, поэтому опасность ее обморозить существует. У человека есть такая особенность: лицо кровоснабжается очень сильно, и достаточно даже тонкой полоски ткани, чтобы избежать обморожения. Такая же ткань на нижних конечностях уже не поможет, потому что там кровоснабжение слабое.

— В вашей практике были случаи сильных обморожений у спортсменов?

— Конечно. На Олимпийских играх в Сочи польская лыжница Юстина Ковальчик тренировалась при большом минусе и обморозила ноги до черноты. Это известный случай.

— Почему пластырями на лице пользуются в основном женщины?

— Посмотрите, например, на Сережу Устюгова с бородой — ну куда ему еще тейп клеить?!

— А борода помогает примерно так же, как тейп?

— Конечно! Борода создает воздушную прослойку, которая тоже защищает от мороза. Леша Червоткин еще, да у нас все потихоньку начинают бороды отращивать. Даже если легкая небритость — уже легче.

— Почему раньше с пластырями на лице не бегали? Это какая-то последняя научная разработка?

— На самом деле, кинезиотейп был придуман в Японии еще в 1974 году. Впервые использован в спорте он был на Олимпийских играх в Сеуле 1988 года сборной Японии по волейболу. Его основное применение — удерживающая система для костей или суставов, восстановление мышц. Что тейпы можно еще и клеить на лицо — это лайфхак от лыжников, изначально об этом никто не думал.

— Норвежцы в Руке отказались выходить на гонку при 20-градусном морозе, объяснив это заботой о здоровье. Могут соревнования при таких низких температурах действительно быть опасны?

— Конечно, могут. Надышаться холодным воздухом очень легко. Особенно это опасно для людей, которые принимают противоастматические препараты. Такие препараты способствуют расширению бронхов и всех структур легких. Значит, и холодного воздуха при минус 20 будет всасываться намного больше. Соответственно, есть риск пневмонии. Поэтому, я думаю, что лыжники, которые имеют бронхиальную астму и принимают противоастматические препараты, рискуют больше. Возможно, по этой причине некоторые спортсмены и решили не выступать.