Эксклюзивное интервью суперзвезды мировых лыжных гонок.

Петтер Нортуг — человек, который вышел далеко за пределы своего вида спорта. Фееричные победы, огонь в общении с журналистами, регулярное попадание в скандалы — он стал настоящей звездой. И не только лыжой. В Норвегии его популярность заоблачная.

На этапе Кубка мира в Лиллехаммере Нортуг работал экспертом. Все хотел с ним поговорить, но Петтер постоянно был в процессе. Минут за 30 до гонки он погружался в экран и не отрывал взгляд ни на секунду. Ему была интересна даже разминка. Остальные журналисты могли по ходу гонки болтать, сходить за чаем, кто-то вообще залипал в телефоне. Петтер же отсаживался от всех и в одиночестве наблюдал за событиями на лыжне так пристально, что беспокоить его ни у кого даже мысли не возникало.

Лишь после женской эстафеты мне удалось его ненадолго перехватить.

— Устюгов сказал, что Клебо не выкладывался на финише эстафеты на 100 процентов. Что думаете?

— Это правда. Йоханнес был хорош. Но, может быть, процентов на 95. Он шел впереди и контролировал ситуацию. Гонщики такого уровня очень хорошо чувствуют эти вещи.

— То есть он играл с Сергеем и публикой?

— Нет-нет. Просто контролировал ситуацию. Думаю, Клебо удивился, что русский парень так близко. Но еще больше он удивился вашей тактике. Он наверняка ждал атак. Давайте честно, если вы хотите побить Йоханнеса, нельзя откладывать это до финиша. Ничего не получится. Нужно давить на всю с первого этапа. Других вариантов просто нет.

— У России есть проблемы с тактикой на эстафеты?

— Мне понравился ход с Большуновым на втором этапе. И он убежал на 10 секунд. Но если ты имеешь 10 секунд преимущества над Норвегией, нужно еще агрессивнее атаковать на следующем этапе. Не делаешь этого — проиграешь. И я удивлен, что Россия не предприняла ничего. Вы были обречены.

Большунов к февралю будет в полном порядке

— Кто номер один для вас сейчас: Большунов или Клебо?

— А почему вы не включили сюда Терентьева (смеется)? Как по мне, Большунову после всех летних проблем требуется больше гонок, чтобы набрать форму. Думаю, к февралю он будет в полном порядке. Даже уверен в этом. И он — фаворит всех дистанционных гонок на Олимпиаде. Клебо претендент номер один на победу в спринте.

— Раз уж вы упомянули Терентьева. Александр сказал, что как раз после ваших побед по-настоящему захотел стать лыжником. Для вас это что-то значит?

— Это значит очень много. На следующий день после победы Терентьева в Руке я сказал ему: «Парень, если ты все сделаешь правильно, то можешь стать номером один уже в следующем сезоне». Он может быть хорош и в дистанционных гонках. Если сделает шаг в этом направлении, то может выиграть Кубок мира уже в следующем году.

— Даже так?

— Да, если сам по-настоящему захочет. Но ему нужно выходить на топ-уровень в коньке и на дистанциях. Это реально.

— Кто ваш любимый русский лыжник?

— Ох. Я должен назвать Устюгова.

— Почему?

— Он мне нравится. Он как я. Мне по душе, как он ведет себя во время гонок, его стиль. Близка его ментальность. Когда этот парень в такой форме, в какой был в Лахти-2017, он может делать с соперниками что угодно. На это очень весело смотреть.

Холланд — главная звезда Норвегии сейчас

— Меня поразило, насколько внимательно вы следили за всем, что происходит на лыжне. Разве Петтер Нортуг не знает о лыжах все?

— Я стараюсь подметить мелкие детали. Обожаю этот спорт и хочу видеть то, что не замечают остальные. Мне интересно понять, почему что-то происходит так, а не иначе. В конце концов, это часть моей работы. Я должны объяснить любую ситуацию.

— В футболе некоторые эксперты могут сделать все, даже не глядя на экран. Только счет им скажи.

— Может быть, они настолько крутые? Плюс футбол и лыжи — разные виды спорта.

— Футбол в Норвегии популярнее лыж?

— Они где-то рядом. Лыжная сборная лучше. Но посмотрим, что будет в следующем году. У нас появилась такая звезда, как Эрлинг Холланд. Он может изменить ситуацию. Все-таки футбол — проще. Нам нужен снег. Если его нет, ты не отправишь ребенка кататься за домом.

— Кто сейчас круче: Клебо или Холланд?

— Холланд на данный момент — главная звезда Норвегии. Он хорош в Лиге чемпионов, тянет сборную. Он номер один.

— А еще у вас безумно популярен шахматист Магнус Карслен.

— Это фантастический человек. Не все в Норвегии внимательно следят за шахматами, поэтому не всегда получается оценить Карлсена по заслугам. Но такие парни как Магнус появляются раз в десятилетие, уж поверьте. Я погружен в шахматы и реально впечатлен тем, что он делает.

— В Норвегии сейчас полно суперзвезд. Футбол — Холланд, лыжи — Клебо, легкая атлетика — Вархольм, биатлон — Бё, шахматы — Карлссон. В чем секрет?

— У нас спорт стал очень популярен. Очень. Когда я был юным, такого бума и близко не было. Вот сейчас, если тебе 15, и ты лыжник — ты классный парень. В мое время ты просто сидел тихонько и держал рот на замке, чтобы никто не узнал, что ты занимаешься лыжами. Это не считалось крутым. А теперь у нас фокус на спорте. Каждый хочет быть атлетом, все тренируются и стремятся выглядеть хорошо. На кого ни посмотри — бегает, гоняет на лыжах, ходит в зал. И это отличная стартовая платформа для дальнейшего прогресса.