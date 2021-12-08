В сборную России вызвали новую звездную юниорку. Кто такая Евгения Крупицкая?

19-летняя россиянка выиграла два серебра на прошлогоднем чемпионате мира среди юниоров. А уже в эти выходные присоединится к ровеснице Веронике Степановой на взрослом этапе Кубка мира в Давосе.

Евгения Крупицкая

Родилась 26 апреля 2002 года в Санкт-Петербурге.

Тренеры — Артем Гельманов, Егор Немтинов.

Двукратный серебряный призер первенства мира среди юниоров (2021). Многократная чемпионка России.

Число талантливых юниорок в российской лыжной сборной растет не по дням, а по часам. В Давос на коньковую разделку вызвали 19-летнюю Евгению Крупицкую. В прошлом году она еще феерила на юниорском первенстве мира вместе с будущим финишером взрослой эстафетной команды Вероникой Степановой. Тогда в Обервизентале на «пятерке» коньком Степанова взяла золото, а Крупицкая — серебро.

Интересно, что Женя — действующая юниорка, готовилась с ровесниками и в принципе в отборах на взрослый Кубок мира даже не участвовала. Для нее главный старт сезона — не Олимпиада, а юниорское первенство мира. Недавно Крупицкая выиграла гонку на 10 км на Кубке страны в Вершине Теи. И руководство команды отреагировало оперативно: Крупицкую тут же позвали в Давос, чтобы проверить на взрослом уровне.

Успех Вероники Степановой вдохновляет

— Как так получилось, что вы побежите в Давосе? — вопрос Крупицкой.

— Я достаточно хорошо пробежала в Тее, выиграла коньковую разделку. Это был важный старт, один из этапов отбора на юниорское первенство мира. Я показала хороший результат, тренеры в меня верят. Поэтому, наверное, и взяли в Давос.

— В прошлом году вы уже выступали на этапе Кубка мира в Швейцарии: в Энгадине после чемпионата мира были 54-й в классике и 36-й в коньке. Сейчас рассчитываете на результат лучше?

— Загадывать не люблю и не буду. В принципе Кубок мира ничем не отличается от российских соревнований. Так же приезжаешь, готовишься, в свободное время гуляешь. Все то же самое, разве что в Давосе очень красиво.

— Ваши ровесницы Вероника Степанова и Алена Баранова готовились к сезону вместе со взрослыми в группе Егора Сорина.

— Я уже третий год тренируюсь с юниорской сборной под руководством Артема Владимировича Гельманова и Егора Владимировича Немтинова. Я на полтора года младше Вероники, но ее история, конечно, вдохновляет. Появляется уверенность, что тоже что-то могу. Тем более сейчас наш спорт становится гораздо моложе. Фриде Карлсон — 22 года, норвежке Хелене Фоссесхольм — 20. Сильных спортсменок нашего возраста появляется очень много.

— У вас есть амбиции так же громко заявить о себе, как это сделала на прошлом этапе Степанова?

— Конечно. Нам всем уже хочется выступать на взрослом уровне. Очень хочу после Давоса остаться в команде.

Гонялась на маунтинбайке, выросла в Питере

— Вас сравнивали с Фоссесхольм, потому что вы тоже занимались маунтинбайком.

— В отличие от нее, я никогда не стояла перед выбором вида спорта. На профессиональном уровне на велосипеде я не гонялась. Но с детского возраста использую его в тренировочном процессе. Ездила даже всякие любительские соревнования, марафоны. Просто для себя, для фана.

— Вы из Санкт-Петербурга. Разве там достаточно снега, чтобы всерьез заниматься лыжами?

— У лыжника основная база закладывается летом. Всякие кроссы, велосипед, тяжелые тренировки на роллерах. А зимой у нас есть хорошие трассы. Я тренировалась в выборгской школе, у нас часто были выездные тренировки в Токсово. Раньше особых проблем со снегом не было. А в прошлом году, например, когда снег не выпал, я уже и в Питере не была — как уехала в августе на сборы, так до конца сезона и не вернулась.

— Два года назад вы на юниорском первенстве мира не попали даже в топ-40, а в прошлом сезоне уже взяли два серебра. Откуда такой прорыв?

— Я в юниорской команде третий год. Видимо, нужно было время привыкнуть к этим нагрузкам. Плюс мы два года назад немного не угадали со спуском с гор перед чемпионатом мира, из-за чего я там себя не очень хорошо чувствовала. А на будущий сезон все учли, и вот — результат!

— Вы универсал или предпочитаете какие-то конкретные дистанции?

— По стилям мне без разницы, конек и классика идут примерно на одном уровне. Но тяготею больше к дистанционным гонкам. В спринте мне пока тяжело именно проходить квалификацию. Если это удается, потом в забегах уже могу даже до финала дойти и хорошо там сбегать.

— Разделка или масс-старт?

— Разделка. В финишных разборках я не очень сильна. Может быть, мощи не хватает, потому что я младше всех.