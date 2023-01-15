«Сборную целуют в попу». Большунов снова выиграл, а его партнер по команде бесится из-за лишения медали

Заключительный день этапа в Сыктывкаре оказался богатым на яркие заявления.

Лыжные гонки. Кубок России

Скиатлон

Мужчины (15 + 15 км)

1. Александр Большунов — 1:13.31,1

2. Илья Семиков — 27,7

3. Алексей Червоткин — 28,5

Женщины (7,5 + 7,5 км)

1. Наталья Непряева — 42.32,8

2. Вероника Степанова — 5,4

3. Екатерина Смирнова — 25,1

Шестой этап Кубка России по лыжам завершился. В воскресенье на трибунах настоящий аншлаг — на выходных сыктывкарцы массово вываливаются на улицы на снегокатах, снегоступах и всем, что двигается по снегу. На центральной площади паровозик и карусель с ватрушками вместо сидушек. На стадионе вместе с организаторами мы насчитали несколько сотен человек. Но по словам Елены Вяльбе, многие смотрели гонку в лесах, при этом сами катаясь на лыжах. Здесь действительно все очень уютно и по-домашнему — даже диктор по стадиону стоит рядом со зрителями и озвучивает их пожелания на трансляцию по всей арене. По нашей информации, уже решено, что Сыктывкар примет этап Кубка России и в следующем году.

Большунов и Непряева снова выиграли

Зрители увидели то, что было неизбежно, — победы Большунова и Непряевой в скиатлонах. В этот раз у женщин рубка получилась даже активнее — Вероника Степанова продержалась с Натальей почти до финишной линии и проиграла лишь 5 секунд. У мужчин за Большуновым постарались зацепиться трое — Илья Семиков, Алексей Червоткин и Илья Порошкин, но на 23-м километре Сан Саныч вернулся в обычный режим и пошел один, как обычно делает на тренировках.

Первое место после Большунова, в которое можно переименовать серебро на Кубке России, взял местный любимец Илья Семиков. Его приветствовали даже громче чемпиона. Но симптоматично, что сам коми сказал, что бороться с Большуновым почти нереально. Может быть, в отдельных дисциплинах, но в целом «это лыжник из другой лиги». Семиков проиграл Большунову 28 секунд на последних семи километрах дистанции.

Однако главными звездами дня стали Елена Вяльбе и Алексей Шемякин, ставший шестым.

Алексей Шемякин. Фото Соцсети

Победы Клебо? Мне ***!

Вяльбе была максимально красноречива в разговоре о Дмитрии Губерниеве и Йоханнесе Клебо. Про Губерниева и его недовольство трансляциями сказала: «Давайте перейдем к следующему вопросу». А на тему побед Клебо в Кубке мира журналисты ее настолько достали, что Елена Валерьевна не выдержала и употребила нецензурное слово:

— Елена Валерьевна, хотелось вас спросить про Кубок мира...

— Этапы Кубка мира не смотрю и не комментирую. Если я ничего не знаю, то что мне комментировать?

— Просто хотелось спросить, насколько легитимны победы Клебо.

— Не поверите, мне *** [по барабану]! Не просто фиолетово, а вот так, — ответила Вяльбе.

На стадионе запахло Русью и русским духом.

Вяльбе дала болельщикам и другую надежду — что, как в фигурном катании, в лыжах и биатлоне появятся шоу-форматы:

— Спринты в городах? Мы же делали их. Кубок мира в Москве был. У нас вся проблема в Москве — это где. На Воробьевых горах нет старта. На тему шоу много думаем совместно с Первым каналом — вместе с биатлоном что-то сделать. Или еще какое-то шоу, — заверила Вяльбе.

Елена Вяльбе. Фото Global Look Press

Не могут дать медаль какому-то лошаре!

Но президента федерации перещеголял партнер Большунова по сборной Архангельской области, который вместе с ним в эстафете выигрывал чемпионат России, — Алексей Шемякин. В скиатлоне он стал шестым и даже поучаствовал в церемонии награждения, а вот в разделке в пятницу был четвертым. И его монолог имеет смысл выдать без купюр:

— Да я вообще в шоке. Конечно, я пошел разбираться сразу, в чем дело, почему у меня забрали бронзу. Я всегда в жизни до конца иду! Мне сказали, что вот, мол, по лучу он выиграл... Не понял этого.

— Тем более этап в Коми, а медаль отдали лыжнику из Коми...

— Ну вот да. Жизнь вообще такая непредсказуемая штука. Я спокойно ко всему отношусь. Просто считаю, что можно было дать два третьих места. Ничего в этом такого нет. И было бы все красиво и всем приятно. А то как-то не очень получилось.

— Обидно получилось?

— Да, мне обидно.

— Честно говоря, я от судей тоже слышал, что будет две бронзы. А потом за двадцать минут что-то поменялось.

— За пять минут! Все, уже награждение начинается. И Сагайдак (Главный судья соревнований. — Прим. «СЭ») подходит и говорит: «У тебя четвертое». Я расстроился так, что я хотел просто уйти. За две минуты до награждения я узнаю, что я четвертый. От этого обидно еще больше.

— Деньги тоже призовые немаловажны...

— Конечно, для меня двадцать тысяч рублей разница — это очень большая сумма. Пусть это будет на совести этих людей. Мне деньги не нужны, но медаль... За ту работу, которую я делаю один. А тут целая сборная, и она не может дать медаль какому-то лошаре!

— Нам объясняли, что сначала результат замерили по транспондеру, а потом по лучу. Они так тебе объяснили?

— Транспондер нужен, чтобы просто узнать, какой у тебя номер. Все определяется по лучу. Там целая схема. Я им сказал: «Может, мне еще почти выучиться? Чтобы вам тут еще помочь разобраться?»

— Там было очень эмоционально, судя по всему.

— Да, было эмоционально. Когда ты идешь на награждение третьим, а тут ты узнаешь, что ты четвертый, и тебе просто говорят: «Иди отсюда». И когда тебе еще Вяльбе на награждении такая говорит — ну извини, парень, ты лошара. И пошла Мельниченко обнимать, целовать. Все, кто сборная, — это семья, а остальные — никто. Это некрасиво. Мы боремся, обычные спортсмены региональные, со сборной, которую на руках носят и в попу целуют. А ты тут один разбираешься, лыжи катаешь, тренируешься! — эмоционально сказал Шемякин.

Даже если Шемякин действительно проиграл ту бронзу, поднял он важную проблемуо — о взаимоотношениях регионов и сборной. И для наших лыж во время изоляции хорошо бы, если таких проявлений обостренного чувства справедливости больше видеть не придется.