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Кубок мира по лыжным гонкам: расписание гонок и трансляции этапа в Эстерсунде

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Эстерсунде пройдет с 9 по 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 пройдет в Эстерсунде (Швеция) с 9 по 10 декабря. В программе соревнований: спринт и индивидуальная гонка. «СЭ» публикует расписание соревнований и трансляций.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам 2023 / 2024 в Эстерсунде:

9 декабря, суббота

12.30. Спринт (К), женщины
Трансляция: сайт «Матч ТВ»

13.15. Спринт (К), мужчины
Трансляция: сайт «Матч ТВ»

10 декабря, воскресенье

12.15. Индивидуальная гонка, 10 км, мужчины
Трансляция: сайт «Матч ТВ», «Матч! Арена»

14.45. Индивидуальная гонка, 10 км, женщины
Трансляция: сайт «Матч ТВ», «Матч! Арена»

Кубок мира по лыжным гонкам сезона 2023/2024 стартовал 24 ноября в Руке (Финляндия) и завершится 15-17 марта 2024-го в шведском Фалуне.

Лыжные гонки: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

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