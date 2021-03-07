Слезы Большунова после финиша в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе. Фото
17:19
Российский лыжник Александр Большунов заплакал после финиша в марафоне на 50 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе.
На финишном спурте в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо у россиянина сломалась палка. В итоге Большунов пропустил вперед себя не только Клебо, но Эмиля Иверсена, ставшего вторым.
Большунов занял только третье место.
Уже после финиша Клебо подошел к россиянину, чтобы его успокоить.
??? Видео инцидента с участием Клебо и Большунова! Что думаете? ? pic.twitter.com/IX5ccKlD3L— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 7, 2021
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