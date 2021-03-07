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Слезы Большунова после финиша в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе. Фото

17:19
Слезы Большунова после финиша в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе. Слезы Большунова после финиша в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе. Фото Reuters
Слезы Большунова после финиша в марафоне на ЧМ в Оберстдорфе.
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Российский лыжник Александр Большунов заплакал после финиша в марафоне на 50 километров на чемпионате мира в Оберстдорфе.

На финишном спурте в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо у россиянина сломалась палка. В итоге Большунов пропустил вперед себя не только Клебо, но Эмиля Иверсена, ставшего вторым.

Большунов занял только третье место.

Уже после финиша Клебо подошел к россиянину, чтобы его успокоить.

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