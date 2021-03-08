Иверсен готов отдать золото ЧМ дисквалифицированному Клебо

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен готов отдать партнеру по команде Йоханнесу Клебо золотую медаль в гонке на 50 км на чемпионате мира. Клебо первым пришел к финишу, но был дисквалифицирован за то, что сломал палку россиянину Александру Большунову.

«Я в отличной форме, но чувствую, что не очень заслужил золото. Думаю, он несправедливо дисквалифицирован, — цитирует Fondo Italia Иверсена. — Я бы без проблем вернул золото Клебо. Для меня серебро было равноценно золоту, так что я бы без проблем отдал медаль Йоханнесу».

Из-за дисквалификации Клебо золото ушло Иверсену, а Большунов получил серебро. Сборная Норвеги подала протест, но он не был принят.