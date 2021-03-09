Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира

Тренер сборной России Егор Сорин 8 марта в интервью NRK заявил, что лидер мужской команды Александр Большунов выступит на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

По данным источника, пока не было сообщений, что Йоханнес Клебо не выступит в Швейцарии, поэтому всех болельщиков ждет «очередная проверка Клебо против Большунова на длинной дистанции».

В программе этапа — масс-старт на 15 км «классикой» и 50-километровый марафон свободным стилем.

Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.