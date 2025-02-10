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Лыжные гонки

10 февраля 2025, 12:08

Васильев поддержал участие Большунова в международной любительской гонке в Италии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Ранее пресс-служба турнира сообщила, что российский лыжник будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

«Сейчас для нас самое главное то, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпиады. Саша как раз сейчас тренируется в Италии, где Олимпийские игры и будут проходить в следующем году. Он начинает привыкать к условиям и погоде, и заодно решил поучаствовать в соревновании, что правильно. Все-таки там, в федерациях, не одни русофобы, есть и вменяемые люди, которые понимают всю абсурдность ситуации в отношении к российским спортсменам. Думаю, организаторы, узнав, что трехкратный олимпийский чемпион находится у них, быстро решили пригласить Александра, что логично. Пока все для наших лыжников складывается благополучно, и я надеюсь, что они будут допущены до Олимпиады», — сказал Васильев «СЭ».

Александр Большунов.Большунов впервые за три года заявился на международный старт. Побежит ночью и под российским флагом

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.

Денис Сафронов

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Александр Большунов
Дмитрий Васильев (биатлон)
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