Бородавко объяснил, для чего Большунов участвует в любительской гонке в Италии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Ранее пресс-служба турнира сообщила, что российский лыжник будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

«В процессе подготовки к главному старту, чемпионату России, приняли решение об участии. Соревновательной практики давно не было. Если есть возможность, то соревнования — это лучшая тренировка. Тем более гонка в условиях среднегорья. Это позволяет вписать их в тренировочный процесс. Александр заявлен абсолютно на обычных условиях. Реакция FIS? Пока никто не звонил. Если бы такая была, то она бы уже появилась в прессе», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.