В Госдуме ожидают протестов со стороны Украины после допуска Большунова к международной гонке в Италии

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала участие Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Ранее пресс-служба турнира сообщила, что российский лыжник будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

«Думаю, Александр изначально это планировал. Говорить о том, что он спонтанно решил поехать в Италию тренироваться и внезапно решил участвовать в местных соревнованиях — это странно. Я думаю, Александр изначально вел переговоры с организаторами, явно заинтересованными в его участии, чтобы выступать под флагом и гимном. Наверняка, при других условиях он не стал бы участвовать. И организаторов, пригласивших его, можно понять, ведь такая звезда как Александр точно нужна», — сказала Журова «СЭ».

Журова также ответила на критику Большунова за его решение поехать тренироваться в Италию перед чемпионатом России.

«Давайте будем честны: когда на него недавно вешали эпитеты разные, чуть ли не говорили, что он предатель, раз решил поехать тренироваться в Италию, это было странно. Мы все-таки понимаем, что такие поступки просто так не делают. Начать можно с того, что у нас была аномально теплая погода и не было особо снега, чтобы тренироваться. Плюс Александр наверняка думает на год вперед об Олимпиаде, и это нельзя недооценивать. Вообще мы все понимаем, что сейчас наверняка со стороны Украины будут протесты. Дай бог, чтобы этого не произошло, но все-таки на организаторов могут надавить, ведь украинская сторона допуск Александра просто так не допустит», — добавила Журова.

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.

Денис Сафронов