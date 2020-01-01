Большунов возглавил общий зачет «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов после победы в гонке преследования в итальянском Тоблахе стал лидером общего зачета «Тур де Ски».

После четырех гонок 23-летний спортсмен с общим временем 1:44.55 опередил своего соотечественника и прежнего лидера Сергея Устюгова на 16 секунд. На третьем месте — норвежец Йоханнес Клебо (+26 секунд).

У женщин россиянка Наталья Непряева занимает третье место с отставанием в 22 секунды от лидера Терезы Йохауг из Норвегии. Второй с таким же отставанием идет еще одна норвежка Ингвильд Остберг.