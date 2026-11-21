Дегтярев сообщил о допуске российских яхтсменов к международным соревнованиям с флагом

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) допустил российских спортсменов к участию в международных турнирах с флагом и возможностью выступления в командных соревнованиях.

«Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) принял решение отменить политику нейтралитета и вернуть российских яхтсменов к полноценному участию в международных соревнованиях под национальным флагом и с возможностью командных выступлений. Новые правила вступают в силу немедленно» — написал министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В марте 2022 года World Sailing отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. В июле 2025 года федерация разрешила им выступать в нейтральном статусе при соблюдении установленных требований.

В июне 2026 года World Sailing смягчила ограничения, допустив российских спортсменов к международным юниорским соревнованиям. Также были сняты санкции в отношении белорусских яхтсменов.