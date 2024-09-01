Россиянин Маргиев стал бронзовым призером Паралимпиады-2024 в прыжках в высоту

Российский легкоатлет Георгий Маргиев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских летних играх в Париже в прыжках в высоту в классе Т47.

В лучшей попытке россиянин преодолел планку в 2,00 метра. Первое место занял американец Родерик Таунсенд (2,12). Серебро выиграл Кумар Нишад из Индии (2,04).

Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов из России, которые выступают в нейтральном статусе.