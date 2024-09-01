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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 22:57

Россиянин Маргиев стал бронзовым призером Паралимпиады-2024 в прыжках в высоту

Алина Савинова
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Российский легкоатлет Георгий Маргиев завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских летних играх в Париже в прыжках в высоту в классе Т47.

В лучшей попытке россиянин преодолел планку в 2,00 метра. Первое место занял американец Родерик Таунсенд (2,12). Серебро выиграл Кумар Нишад из Индии (2,04).

Паралимпийские игры-2024 проходят в Париже с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях принимают участие 88 спортсменов из России, которые выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://www.sport-express.ru/paralympics/summer/2024/medals/
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